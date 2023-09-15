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Ракурс
Третя штурмова бригада при звільненні Андріївки вщент розбила 72 омсбр армії рф

Третя штурмова бригада при звільненні Андріївки вщент розбила 72 омсбр армії рф

15 вер 2023, 09:30
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У Третій окремій штурмовій бригаді розповіли про звільнення села Андріївки під Бахмутом.


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Українські бійці повідомили, що при цьому розбили вщент супротивника — 72 омсбр армії рф.

В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

  • начальника бригадної розвідки ворога;
  • трьох комбатів;
  • та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом. Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Після відновлення та перегрупування ворог зазнав тотального провалу, — йдеться у дописі Телеграм-каналу бригади.

Бійці вважають, що взяття та утримання Андріївки — шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю.

Джерело: Ракурс


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