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Третя штурмова бригада при звільненні Андріївки вщент розбила 72 омсбр армії рф
Третя штурмова бригада при звільненні Андріївки вщент розбила 72 омсбр армії рфhttps://racurs.ua/ua/n187273-tretya-shturmova-brygada-pry-zvilnenni-andriyivky-vschent-rozbyla-72-omsbr-armiyi-rf.htmlРакурс
У Третій окремій штурмовій бригаді розповіли про звільнення села Андріївки під Бахмутом.
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Українські бійці повідомили, що при цьому розбили вщент супротивника — 72 омсбр армії рф.
В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів;
- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.
Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом. Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Після відновлення та перегрупування ворог зазнав тотального провалу, — йдеться у дописі Телеграм-каналу бригади.
Бійці вважають, що взяття та утримання Андріївки — шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.
За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю.
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