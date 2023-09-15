ППО знищила усі "шахеди" під час масованої нічної атаки рашистів

https://racurs.ua/ua/n187272-ppo-znyschyla-usi-shahedy-pid-chas-masovanoyi-nichnoyi-ataky-rashystiv.html

Ракурс

У ніч проти 15 вересня рашисти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф).

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Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

До знищення ворожих дронів залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.

Українські моніторингові та інформаційні телеграм-канали повідомляли уночі про вибухи в Хмельницькій області, зокрема, в районі міста Старокостянтинів. До цього регіону долетіли «шахеди», запущені російською армією з південного напрямку.

Місто Старокостянтинів — це залізничний вузол за півсотні кілометрів на північ від Хмельницького. Біля нього знаходиться також військовий аеродром з носіями ракет Storm Shadow.