Польща не дозволить затопити нас українським зерном - Моравецький про продовження ембарго

https://racurs.ua/ua/n187161-polscha-ne-dozvolyt-zatopyty-nas-ukrayinskym-zernom-moraveckyy-pro-prodovjennya-embargo.html

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Польща готова ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна.

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Про це заявив 12 вересня речник польського уряду Пйотр Мюллер.

Повідомляється, що спочатку Польща офіційно звернеться до Єврокомісії з проханням продовжити відповідну заборону після 15 вересня, але якщо там відмовлять, то таке рішення буде прийнято самостійно.

Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.

Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023 Ми близькі до того, щоб продовжити її заборону на імпорт зерна, але навіть якщо цього не станеться, у нас є готовий регламент, який ми запровадимо на національному рівні, — заявив Мюллер.

А ось у відеоролику премʼєр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заява про закриття ринку від українського зерна звучить жорсткіше.

Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони, — йдеться в заяві прем'єра в соцмережі X.

Окрім Польщі заборону на імпорт українського збіжжя підтримують Словаччина, Румунія, Болгарія та Угорщина. Раніше у європейських ЗМІ повідомляли, що близько 20 країн виступають проти продовження заборони на імпорт зерна з України та можуть ввести проти Польщі та інших чотирьох членів ЄС торговельні обмеження.

15 жовтня в Польщі відбудуться парламентські вибори до Сейму.