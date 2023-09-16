ВСУ добились успехов в двух направлениях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n187308-vsu-dobilis-uspehov-na-dvuh-napravleniyah-genshtab.html

Ракурс

Контрнаступ України призвів до успіхів ЗСУ на двох напрямках у Донецькій та Запорізькій областях.

.

Сили оборони після штурму мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області. А на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати українську оборону в районах Ягідного та Богданівки. У районі Мар’їнки окупанти 13 разів намагалися атакувати позиції захисників, але всі спроби виявилися марними. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, всі атаки загарбників у районі Урожайного Донецької області обернулися для армії рф значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують окуповану територію.

Після наступальних дій українські Сили оборони мають частковий спіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Противника там витісняють із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. А на Мелітопольському напрямку українські підрозділи йдуть уперед, завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці, змушують його відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Авіація Повітряних сил вчора завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А ракетні війська, артилерія та безпілотні системи уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Нагадаємо, 15 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині. У ході боїв за це село була повністю знищена 72-га окрема механізована бригада російської армії — ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту бригади, разом з офіцерами й значною кількістю техніки.