Налет беспилотников на россию. Фото: BBC

https://racurs.ua/n187310-drony-atakovali-tverskuu-i-kalujskuu-oblasti-rossii.html

Ракурс

Наліт безпілотників вночі 16 вересня відбувся на територію країни-агресора росію.

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У Тверській та Калузькій областях працювали системи протиповітряної оборони. В атаці двох дронів літакового типу росіяни традиційно звинуватили Україну. Також заявили про начебто збиття цих БПЛА. Про це Міністерство оборони росії повідомило в Telegram.

Традиційно російське командування замовчало про можливі пошкодження будівель або об'єктів, а також інші подробиці про наслідки атаки.

Нагадаємо, останнім часом в різних областях російської федерації чи не щодня гримлять вибухи. Зокрема, 7 вересня в Ростові-на-Дону пролунали вибухи, а місцева влада повідомила про нібито збиття російською ППО кількох невідомих безпілотників.