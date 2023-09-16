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Ракурс
Налет беспилотников на россию. Фото: BBC

Дроны атаковали Тверскую и Калужскую области россии

16 сен 2023, 10:19
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Наліт безпілотників вночі 16 вересня відбувся на територію країни-агресора росію.


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У Тверській та Калузькій областях працювали системи протиповітряної оборони. В атаці двох дронів літакового типу росіяни традиційно звинуватили Україну. Також заявили про начебто збиття цих БПЛА. Про це Міністерство оборони росії повідомило в Telegram.

Традиційно російське командування замовчало про можливі пошкодження будівель або об'єктів, а також інші подробиці про наслідки атаки.

Нагадаємо, останнім часом в різних областях російської федерації чи не щодня гримлять вибухи. Зокрема, 7 вересня в Ростові-на-Дону пролунали вибухи, а місцева влада повідомила про нібито збиття російською ППО кількох невідомих безпілотників.

Источник: Ракурс


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