Украинские военные форсировали Днепр. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n187312-ukrainskie-voennye-forsirovali-dnepr-isw.html

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Сили оборони України 14 та 15 вересня форсували річку Дніпро.

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Захисники посилили свою активність на певних островах у дельті річки Дніпро, що розташовані неподалік Антонівського мосту, з метою зміцнення своїх позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області. Російські загарбники цим стривожені. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики вважають, що російська сторона не володіє потрібною живою силою, щоб забезпечити захист на цій ділянці фронту. Командування рф раніше перекинуло кілька підрозділів із Херсонської області в Запорізьку область.

Ворог визнає, що їхній армії не вистачає ресурсів для проведення власних операцій з переправи через Дніпро в район Антонівського мосту, особливо через відсутність артилерійських снарядів.

Нагадаємо, раніше в ISW заявляли, що армія росії зазнали значних втрат через недостатню підтримку на островах у дельті Дніпра на Херсонщині. Військові втрати викликали обурення щодо російського військового командування.