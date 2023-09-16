Первые гражданские суда воспользовались временным коридором, фото: Александр Кубраков

https://racurs.ua/n187320-vremennym-koridorom-po-napravleniu-k-ukrainskim-portam-vospolzovalis-pervye-grajdanskie-suda.html

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Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів.

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Про це сьогодні, 16 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації, суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації, — зазначив Кубраков.

З 15 серпня тимчасовим коридором скористались п’ять суден:

контейнеровоз JOSEPH SCHULTE;

балкер PRIMUS;

балкер ANNA-THERESA;

балкер OCEAN COURTESY;

балкер PUMA.

Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден з портів Одеси, Чорноморська та Південного балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії, — розповів міністр.

Зазначається, що вказані судна перебувають під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.