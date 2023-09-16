Атаки дронов на Черноморский флот россии. Фото:

https://racurs.ua/n187319-ukraina-smojet-chasche-atakovat-dronami-rossiyskie-korabli-fedorov.html

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Атаки на Чорноморський флот росії у Чорному морі та в окупованому Криму будуть проводитися частіше.

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Україна вироблятиме більше безпілотників, тому ударів буде більше. У 2023 році виробництво БПЛА в Україні зросло у понад 100 разів, порівняно з 2022 роком, каже міністр. А до кінця 2023 року зростання буде в приблизно 120−140 разів. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв’ю Reuters.

Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно, — зазначив він.

За словами міністра, Україна випробовує системи штучного інтелекту для розпізнавання цілей безпілотниками. Саме тому українським фахівцям потрібен штучний інтелект, наприклад система пошуку цілей, подібна тій, яка працює в російських баражуючих боєприпасах «Ланцет». Це дозволятиме знайти та знищити ціль попри засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, російський флот вже регулярно потерпає від атак українських Сил оборони, розвідки та спецслужб. Так, 14 вересня надводні дрони атакували два російські патрульні кораблі проекту 22160 типу «Василій Биков» у південно-західній частині Чорного моря. Того ж дня надводний безпілотник СБУ уразив російський ракетний корабель «Самум» недалеко від входу у Севастопольську бухту.

Джерело: Reuters