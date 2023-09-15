Дрон СБУ уразив ракетний корабель «Самум». Фото: Андрій Цаплієнко

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Експериментальний «Морський малюк» СБУ підбив російський ракетний корабель «Самум».

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У четвер, 14 вересня, надводний безпілотник української спецслужби атакував корабель рф недалеко від входу у Севастопольську бухту. Дрон влучив у задню праву частину ворожого судна, завдавши йому значних пошкоджень. Про це з посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомили журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram та «Українська правда».

Внаслідок атаки «Самум» втратив хід. Загарбникам довелося відбуксирувати корабель на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

За інформацією спецслужб, для цієї атаки Служба безпеки використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час атаки на «Самум» висота хвиль сягала 1,5−2 м.

Нагадаємо, російський флот вже регулярно потерпає від атак українських Сил оборони, розвідки та спецслужб. Зокрема, 14 вересня українські військові завдали удару надводними дронами по двох російських патрульних кораблях проекту 22160 типу «Василій Биков» у південно-західній частині Чорного моря.

Джерела: Андрій Цаплієнко в Telegram, «Українська правда»