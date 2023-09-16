Кубраков назвал количество ударов по украинским портам, нанесенным с момента выхода рф из «зерновой сделки»

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Росія з моменту виходу із «зернової угоди» у липні 118 разів атакувала українські порти.
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Близько третини портової інфраструктури було пошкоджено або зруйновано. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.
Кубраков також зазначив, що до початку жовтня має бути досягнута мета подвоєння транзитних потужностей через Румунію, що «може допомогти нам вирішити як мінімум 50% нашого експорту».
Джерело: Reuters
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