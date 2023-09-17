ВСУ вытесняют российские войска в Клещиевке. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n187336-vsu-vytesnyaut-rossiyan-s-poziciy-v-kleschievke-i-porazili-tri-vrajeskih-buka.html

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Наступ Збройних сил України триває на Мелітопольському напрямку та Бахмутському напрямках.

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Зокрема, в Донецькій області Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки. Росіяни безуспішно намагалися прорвати українську оборону в районах Курдюмівки та Андріївки. Однак ЗСУ не лише відбили атаки, але й мали успіх в районі Кліщіївки, де відтісняють ворога із займаних позицій. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

А в районі Мар’їнки в суботу росіяни здійснили 11 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. А атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися тим, що противник зазнав втрат в техніці та серед особового складу.

Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують окуповані території.

Наступ ЗСУ триває й на Мелітопольському напрямку, захисники завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Упродовж 16 вересня авіація Повітряних сил завдала два удари по пунктах управління, 12 — по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п’ять — по зенітно-ракетних комплексах противника.

А ракетні війська уразили три російські зенітно-ракетних комплекси «Бук-М1» та п’ять артилерійських засобів противника.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 15 вересня підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині, яке розташоване на південь від Кліщіївки. У ході боїв за це село бійці Третьої штурмової бригади вщент розбили 72-гу окрему механізовану бригаду армії росії.