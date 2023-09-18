Безпілотник з вибухівкою впав у Болгарії, фото: novinite.com

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Ракурс

У Болгарії вчора, 17 вересня, ввечері у чорноморському місті Тюленово виявили безпілотник з вибухівкою.

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Міноборони країни заявило, що направило спеціальний підрозділ, котрий обслідував безпілотник та об 11.00 сьогоднішнього дня, 18 вересня, провів його знешкодження. Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що до решток безпілотника був прикріплений 82-мм снаряд від фугасного міномета. Через серйозні пошкодження снаряда перемістити його для утилізації на полігоні було неможливим, тож було прийнято рішення знищити снаряд контрольованим вибухом на охоронюваній території радіусом 150 м.

За інформацією місцевих ЗМІ, свідки стверджували, що дрон був від 3 до 3,5 м завдовжки, його виявили біля місцевої пристані.

Повідомляється, що наразі не відомо, як саме дрон опинився на болгарському березі — впав з повітря чи його змило течією. Також немає інформації про приналежність дрона. За словами місцевого чиновника, «з того, що видно здалеку, це один із тих, які використовувалися на війні в Україні».

Туристичне містечко Тюленово розташоване за 70 км від кордону з Румунією.