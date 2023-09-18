Українські військові з Третьої окремої штурмової бригади підняла прапор України над звільненим селом Андріївка Донецької області.

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Відповідні фото сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБр, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його, — наголошують у Генштабі. — Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ. Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону.