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Ракурс
Українські військові підняли прапор над Андріївкою на Донеччині, фото: Генштаб ЗСУ

Підняття прапору над звільненою Андріївкою показав Генштаб ЗСУ (ФОТО)

18 вер 2023, 14:58
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Українські військові з Третьої окремої штурмової бригади підняла прапор України над звільненим селом Андріївка Донецької області.


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Відповідні фото сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБр, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його, — наголошують у Генштабі. — Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ. Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону.

Українські військові підняли прапор над Андріївкою на Донеччині, фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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