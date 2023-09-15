Андріївка знищена настільки, що нема де встановити прапор

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Ракурс

Село Андріївка на південь від Бахмута знищене настільки, що нема де встановити прапор.

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Про це розповів пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він зазначив, що росіяни запекло обороняли селище, був потужний вогонь артилерії, застосування дронів-камікадзе та дуже щільне мінування.

Під час просування ми були дуже обережні, щоб зберегти максимальну кількість бійців. Самої Андріївки вже немає, вона повністю знищена, але цей квадрат дуже важливий, — сказав Бородін в ефірі телемарафону.

«Ракурс» писав, що українські бійці розбили вщент супротивника — 72 омсбр армії рф. В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.

У звільненій Андріїївці пошкоджені всі будинки, на момент окупації людей в селі вже не було, розповіла «Суспільному» староста Іванівського Старостинського округу Данько.

За її словами, село «дуже маленьке», там не було власної інфраструктури та відділення пошти. До початку повномасштабного вторгнення в Андріївці проживали 77 людей.