Ракурсhttps://racurs.ua/
Андріївка знищена настільки, що нема де встановити прапор
Андріївка знищена настільки, що нема де встановити прапор (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187283-andriyivka-znyschena-nastilky-scho-nema-de-vstanovyty-prapor-foto.htmlРакурс
Село Андріївка на південь від Бахмута знищене настільки, що нема де встановити прапор.
.
Про це розповів пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він зазначив, що росіяни запекло обороняли селище, був потужний вогонь артилерії, застосування дронів-камікадзе та дуже щільне мінування.
Під час просування ми були дуже обережні, щоб зберегти максимальну кількість бійців. Самої Андріївки вже немає, вона повністю знищена, але цей квадрат дуже важливий, — сказав Бородін в ефірі телемарафону.
«Ракурс» писав, що українські бійці розбили вщент супротивника — 72 омсбр армії рф. В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.
У звільненій Андріїївці пошкоджені всі будинки, на момент окупації людей в селі вже не було, розповіла «Суспільному» староста Іванівського Старостинського округу Данько.
За її словами, село «дуже маленьке», там не було власної інфраструктури та відділення пошти. До початку повномасштабного вторгнення в Андріївці проживали 77 людей.
Загрузка...