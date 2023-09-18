ЕС готовится наполнить 12-й пакет санкций против рф - Bloomberg пишет об алмазах, ядерном топливе и IT-услугах

https://racurs.ua/n187382-es-gotovitsya-napolnit-12-y-paket-sankciy-protiv-rf-bloomberg-pishet-ob-almazah-yadernom.html

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Європейський Союз готується до «боротьби» за те, що має бути включено до 12-го пакету санкцій проти росії.

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Bloomberg пише 18 вересня, що «Група семи» (G7) просувається вперед із тим, щоб зокрема заборонити закупівлі алмазів у Москви. Нові обмеження можуть бути представлені вже наступного місяця. Також, за даними джерел, можливо, там буде пропозиція щодо механізму використання прибутку від заморожених активів рф для допомоги Україні.

Деякі члени ЄС, включено з Польщею та країнами Балтії, закликають до додаткових санкцій щодо зокрема ІТ-послуг. Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з дискусіями.

Група держав-членів, включаючи Польщу та країни Балтії, хочуть піти ще далі. Вони закликали до додаткових санкцій щодо СПГ та ІТ-послуг серед заходів, які вони хотіли б бачити в новій пропозиції.

Група країн також закликала ввести обмеження на ядерний сектор росії. Але ці спроби неодноразово зустрічали опір, оскільки занадто багато держав-членів виступають проти. Деякі країни стверджують, що санкцій залишилося небагато, на тлі закликів забезпечити дотримання існуючих обмежень.

Попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, яка стверджувала, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінними каменями в інше місце. Механізм G7 спрямований на відстеження руху дорогоцінних каменів через кордони, а також на запровадження прямої заборони на покупки з 1 січня та непрямої заборони, яка діятиме поступово.

Речник Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, не відповів одразу на запит про коментар.

Новий пакет може запровадитися в першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дата зустрічі ще не визначена.

Будь-який новий пакет також, ймовірно, включатиме подальші кроки для припинення можливості росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Туреччина.

У рамках обговорень найближчими тижнями комісія висуне пропозиції щодо запровадження податку на надприбуток від прибутків, які заморожені активи російського центрального банку генерують у розрахункових палатах, попри спротив Європейського центрального банку.

Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, наполягатиме на введенні податку на надприбуток після попередньої обіцянки, але країни-члени висловили занепокоєння щодо правової та фінансової стабільності. Оскільки приблизно 200 млрд євро (213 млрд дол.) активів російського центрального банку заморожено, деякі європейські лідери закликали спрямувати частину цих коштів на відновлення України.