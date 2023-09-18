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Украинские войска пробили линию обороны россии во время освобождения Андреевки и Клещиевки - бои у Бахмута
Украинские войска пробили линию обороны рф во время освобождения Андреевки и Клещеевкиhttps://racurs.ua/n187386-ukrainskie-voyska-probili-liniu-oborony-rf-vo-vremya-osvobojdeniya-andreevki-i-klescheevki.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку наші війська пробили лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.
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Про це 18 вересня заявив командувач сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський.
Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, марно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки, — повідомив Сирський.
Він додав, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога — 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.
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