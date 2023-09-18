Украинские войска пробили линию обороны россии во время освобождения Андреевки и Клещиевки - бои у Бахмута

https://racurs.ua/n187386-ukrainskie-voyska-probili-liniu-oborony-rf-vo-vremya-osvobojdeniya-andreevki-i-klescheevki.html

Ракурс

На Бахмутському напрямку наші війська пробили лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.

.

Про це 18 вересня заявив командувач сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський.

Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, марно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки, — повідомив Сирський.

Він додав, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога — 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.