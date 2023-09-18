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Українські війська пробили лінію оборони рф під час звільнення Андріївки та Кліщіївки

Українські війська пробили лінію оборони рф під час звільнення Андріївки та Кліщіївки

18 вер 2023, 17:20
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На Бахмутському напрямку наші війська пробили лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.


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Про це 18 вересня заявив командувач сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський.

Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, марно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки, — повідомив Сирський.

Він додав, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога — 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Джерело: Ракурс


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