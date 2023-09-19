Информаторка россиян шпионила за ВСУ из окна собственного дома в Славянске

Информатор россиян шпионила за ВСУ из окна собственного дома в Славянске

https://racurs.ua/n187403-informatorka-rossiyan-shpionila-za-vsu-iz-okna-sobstvennogo-doma-v-slavyanske.html

Ракурс

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу коригувальницю на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари.

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Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які залучені у контрнаступі під Бахмутом, повідомила 18 вересня прес-служба СБУ.

Щоб відстежувати переміщення українських військ, фігурантка облаштувала у власній квартирі своєрідний «спостережний пункт».

Отриману інформацію передавала на один з прокремлівських Телеграм-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб.

У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисницю.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.