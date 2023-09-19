Американські танки Abrams вже найближчим часом будуть доставлені в Україну.

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Про це 19 вересня заявив глава Пентагону Остін під час засідання «Рамштайну».

Він також зазначив, що вклад США у військовій допомозі Україні «був потужним і залишається таким».

Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно. Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні, — сказав Остін.

У Німеччині у вівторок розпочалося засідання у форматі «Рамштайн», повідомило «Суспільне». Це перше засідання за участю нового очільника Міноборони України Рустема Умєрова.

Перша партія танків буде складатися з понад 10 танків, хоча спочатку партнери планували відправити меншу кількість, повідомив раніше секретар РНБО Олексій Данілов.

Загалом США пообіцяли передати Україні 31 танк M1 Abrams, що відповідає розміру українського танкового батальйону.

На початку серпня у Вашингтоні підтвердили відправлення у Європу першої партії з понад тридцяти модифікованих для України Абрамсів M1-A1 з амуніцією, запчастинами та іншим спорядженням.

Українські танкісти навчалися застосовувати Абрамси на базах в Німеччині з весни цього року.