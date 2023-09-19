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Норвегия передаст Украине полсотни гусеничных транспортеров
Норвегия передаст Украине полсотни гусеничных транспортеровhttps://racurs.ua/n187409-norvegiya-peredast-ukraine-polsotni-gusenichnyh-transporterov.htmlРакурс
Норвегія поставить Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199.
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Про це заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Гусеничні транспортні засоби добре працюють там, куди вантажівки дістатися не можуть, — цитує свого шефа сайт Міноборони Норвегії.
Як зазначається, транспортні засоби NM199 зберігалися на складах норвезьких збройних сил, але перебували у хорошому робочому стані.
M548 є гусеничною машиною, яка здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки.
Тому в уряді Норвегії наголошують, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок. Вони можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду українським військам, які перебувають у польових умовах.
Норвезька версія гусеничних транспортерів M548 має назву NM199.
Вони перебували на зберіганні в армії Норвегії, але перед передачею Україні, транспортери проходять техобслуговування.
M548 — американський гусеничний транспортер, розроблений для потреб війська у 1960-х роках на базі вузлів ходової частини бронетранспортера M113.
Транспортний засіб має вантажність 5,4 т і може перевозити до чотирьох осіб у кабіні та має вантажне відділення позаду неї. Транспортер розвиває максимальну швидкість до 61 км/год, має дальність ходу — 480 км. Він використовується для широкого кола завдань, включаючи підвезення боєприпасів та іншого майна. Машина може бути озброєна 12,7 мм кулеметом над кабіною для самооборони. M548 був експортований у різні країни світу. На його основі було розроблено ціле сімейство спеціалізованих транспортних машин.
Раніше Норвегія надала Україні широкий спектр потужностей, таких як наземні системи ППО NASAMS і основні бойові танки. Уряд також вирішив передати бойові літаки F-16.
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