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Генштаб ВСУ: Силы ПВО ночью сбили 17 из 24-х "Шахедов"
Генштаб ВСУ: Силы ПВО ночью сбили 17 из 24-х «Шахедов»https://racurs.ua/n187432-genshtab-vsu-sily-pvo-nochu-sbili-17-iz-24-h-shahedov.htmlРакурс
Сили ППО у ніч на 20 вересня знищили 17 з 24-х дронів-камікадзе типу «Шахед», якими окупаційна армія росії атакувала Україну.
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Про це у середу вранці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Уночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України, — йдеться у повідомленні.
Захисники України додали, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Нагадаємо, минулої ночі загарбники запустили кілька груп ударних безпілотників по Україні з різних боків. Повітряна тривога оголошувалася на півночі, сході та півдні країни, а також у Києві. Близько 5.00 пролунали відбої повітряних тривог у всіх областях. Згодом стало відомо про влучання по Нафтопереробному заводу у Кременчуці на Полтавщині. Там сталася пожежа. Робота заводу тимчасово припинена.
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