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Зеленский призвал Трампа обнародовать его «формулу мира»
Зеленский призвал Трампа обнародовать его «формулу мира»https://racurs.ua/n187434-zelenskiy-prizval-trampa-obnarodovat-ego-formulu-mira.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський закликав екс-президента США Дональда Трампа оприлюднити свою «формулу миру» щодо війни країни-агресора росії проти України.
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Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.
Глава держави попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, є неприйнятним. Зеленський наголосив на існуванні «червоних ліній» у подібному мирному плані.
Тож (якщо) ідея полягає в тому, аби забрати частину нашої території й віддати путіну, то це не формула миру, — сказав президент України.
Нагадаємо, у лютому Трамп заявив, що у разі його повторного обрання президентом США він «закінчить війну в Україні за одну добу». Згодом воєнний злочинець рф володимир путін похвалив Трампа за цю ідею.
Екс-президент США неодноразово висловлював свою підтримку путіну та виступав проти надання допомоги України. Цьогоріч у травні він не захотів визнавати путіна воєнним злочинцем, а на додачу назвав його «розумним». До цього він заявляв, що дозволив би рф забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.
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