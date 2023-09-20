Воздушные силы: Ночью "Шахеды" сбивали в четырех областях

https://racurs.ua/n187437-vozdushnye-sily-nochu-shahedy-sbivali-v-chetyreh-oblastyah.html

Ракурс

Окупаційна армія росії у ніч на 20 вересня знову атакувала Україну баражуючими боєприпасами «Шахед». Збройні сили України збивали ворожі дрони-камікадзе у чотирьох областях.

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Про це повідомили у середу вранці Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Всього було зафіксовано пуски 24 безпілотників з південно-східного та північного напрямків. Сили протиповітряної оборони демілітаризували 17 «Шахедів».

Дрони збивали по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, підрозділи мобільних вогневих груп та інші засоби ураження.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами та про пуски кількох груп «Шахедів». Пізніше у низці областей оголошувалася повітряна тривога, у деяких областях працювала ППО. У Полтавській області ворожий дрон поцілив у Кременчуцький нафтопереробний завод. Там виникла пожежа, роботу заводу тимчасово припинено.