Азербайджан продолжает боевые действия в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)

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Ракурс

Азербайджан й далі продовжує вести бойові дії проти невизнаного Нагірного Карабаху, які він розпочав 19 вересня.

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Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Азербайджану.

Локальні антитерористичні заходи… успішно тривають. Знешкоджені бойові позиції, автомобілі військового призначення, артилерійські та зенітно-ракетні установки, станції радіоелектронної боротьби та інші засоби військового призначення формувань Збройних сил Вірменії, — повідомило оборонне відомство у Баку.

Спікер Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов на брифінгу 19 вересня заявив, що азербайджанська армія в Карабаху взяла під контроль понад 60 бойових позицій вірменських сил.

Так зване МЗС невизнаного Нагірного Карабаху вранці 20 вересня заявило, що столиця Степанакерт (азербайджанська назва Ханкенді) та інші населені пункти зазнають масованих артилерійських, ракетних обстрілів і авіаударів, а бої тривають на всій протяжності лінії зіткнення з різною інтенсивністю.

Нагадаємо, Нагірних Карабах, гірська місцевість у регіоні Південного Кавказу, є міжнародно визнаною територією Азербайджану. Її населяють етнічні вірмени, які вважають цю територію батьківщиною своїх предків.

19 вересня Азербайджан заявив про початок «локальних антитерористичних заходів» у невизнаному Нагірному Карабаху. Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.

Вірмени звинувачують Баку в етнічних чистках і численних злочинах проти цивільного населення. З грудня 2022 року регіон перебуває у фактичній блокаді з боку азербайджанської армії. У серпні 2023 року вірменська влада в Степанакерті (азербайджанська назва — Ханкеді) оголосила, що на території невизнаної республіки почався голод і зафіксовано першу смерть від нього.