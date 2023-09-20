Экс-координатор движения Медведчука стал спикером Южноукраинской АЭС

https://racurs.ua/n187440-eks-koordinator-dvijeniya-medvedchuka-stal-spikerom-ujnoukrainskoy-aes.html

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Екс-координатор проросійського руху підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука «Український вибір» Ярослав Маленченко став спікером Південноукраїнської АЕС.

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Новопризначений спікер атомного енергокомплексу у 2013 році брав участь у мітингу проти візиту до Миколаєва представника Європейського Союзу. Тоді він заявив, що «європейський шлях розвитку — це шлях до знищення незалежності України».

Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на пресслужбу Південноукраїнського енергокомплексу, «Никвести», сайт Миколаєва.

На посаду начальника управління інформації та громадських зв’язків ПАЕС призначено нового керівника — Ярослава Маленченка. Він має понад 20 років досвіду роботи на керівних посадах і в сфері комунікацій, зокрема, працював у центральних органах влади, державних і приватних компаніях. У своїй новій ролі Ярослав Маленченко буде відповідальним за забезпечення ефективної комунікації між ПАЕС та громадськістю, просування позитивного іміджу станції та підвищення рівня довіри до атомної енергетики", — йдеться у повідомленні прес-служби Південноукраїнського енергокомплексу.

«Українська правда» зазначає, що, судячи з публікацій у ЗМІ, у 2013 році Маленченко став координатором та офіційним представником руху «Український вибір» у Миколаївській області.

Нагадаємо, «Український вибір» — проросійська організація, яку в 2012 році заснував прокремлівський політик, кум путіна Медведчук. Керівникам цієї ГО пізніше оголосили підозри за участь в організації нелегітимного «референдуму» в Криму.