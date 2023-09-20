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В горах Румынии у границы с Украиной нашли тело украинца
В горах Румынии у границы с Украиной нашли тело украинцаhttps://racurs.ua/n187465-v-gorah-rumynii-u-granicy-s-ukrainoy-nashli-telo-ukrainca.htmlРакурс
На території Румунії, неподалік від кордону з Україною, знайшли тіло українця-втікача. На нього, пробираючись горами, натрапив турист.
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Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Попередньо встановлено, що загиблий був жителем Запоріжжя 1988 року народження. Його виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Шибени» (Івано-Франківська область).
За зовнішніми ознаками — тіло, скоріше навіть — скелет у теплому одязі — пролежало там тривалий час.
У ДПСУ зазначили, що з початку повномасштабної війни — це вже 24-й зафіксований випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу. Попередні 23 були виявлені на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 — біля річки Тиса.
Зазвичай вони намагалися нелегально потрапити в країни, де немає війни та, за іронією долі, гинули під час такої подорожі.
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