У горах Румунії поблизу кордону з Україною знайшли тіло українця

https://racurs.ua/ua/n187465-u-gorah-rumuniyi-poblyzu-kordonu-z-ukrayinou-znayshly-tilo-ukrayincya.html

Ракурс

На території Румунії, неподалік від кордону з Україною, знайшли тіло українця-втікача. На нього, пробираючись горами, натрапив турист.

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Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Попередньо встановлено, що загиблий був жителем Запоріжжя 1988 року народження. Його виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Шибени» (Івано-Франківська область).

За зовнішніми ознаками — тіло, скоріше навіть — скелет у теплому одязі — пролежало там тривалий час.

У ДПСУ зазначили, що з початку повномасштабної війни — це вже 24-й зафіксований випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу. Попередні 23 були виявлені на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 — біля річки Тиса.

Зазвичай вони намагалися нелегально потрапити в країни, де немає війни та, за іронією долі, гинули під час такої подорожі.