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Ракурс
У горах Румунії поблизу кордону з Україною знайшли тіло українця

У горах Румунії поблизу кордону з Україною знайшли тіло українця

20 вер 2023, 20:30
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На території Румунії, неподалік від кордону з Україною, знайшли тіло українця-втікача. На нього, пробираючись горами, натрапив турист.


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Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Попередньо встановлено, що загиблий був жителем Запоріжжя 1988 року народження. Його виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Шибени» (Івано-Франківська область).

За зовнішніми ознаками — тіло, скоріше навіть — скелет у теплому одязі — пролежало там тривалий час.

У ДПСУ зазначили, що з початку повномасштабної війни — це вже 24-й зафіксований випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу. Попередні 23 були виявлені на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 — біля річки Тиса.

Зазвичай вони намагалися нелегально потрапити в країни, де немає війни та, за іронією долі, гинули під час такої подорожі.

Джерело: Ракурс


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