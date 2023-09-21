Польша готова к переговорам с Украиной по зерну, заявил министр сельского хозяйства

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Польща готова до переговорів щодо зерна.

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Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Ми чекаємо таких переговорів і готові до того, щоб такі переговори відбулися… Я думаю, що Україна переосмислила свої думки, які вона висловлювала раніше. Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитом, а не шкодити польським фермерам, — сказав він.

Раніше стало відомо, що Словаччина вже вивчає запропонований Україною план експорту сільськогосподарської продукції та вважає його прийнятним.

Історія питання

Країни ЄС готові розглянути запропоновані Україною зміни у правилах експорту зерна.

В понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не ввели національні заборони. Інші три країни, в тому числі і Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною, — пояснив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону.

За його словами, фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п’яти країн ЄС.

Це не розв’яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п’ятьма країнами ЄС в ручному режимі. Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні по формі. Українська пропозиція може стати основою для розв’язання питання експорту агропродукції до п’яти країн ЄС, — стверджує Качка.

За його інформацією, польська сторона вже заявила, що готова працювати над розв’язанням цієї проблеми.

Я вірю, що до кінця тижня, ми зможемо досягти певного компромісу, — запевнив Качка.

Увечері 20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що наразі ця країна не передає зброю Україні, бо зайнята озброєнням власної армії. Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу Polsat.