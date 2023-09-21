Запускали в несколько волн - Залужный об уничтожении 36 из 43 крылатых ракет над Украиной

https://racurs.ua/n187477-zapuskali-v-neskolko-voln-zalujnyy-ob-unichtojenii-36-iz-43-krylatyh-raket-nad-ukrainoy.html

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У ніч проти 21 вересня 36 з 43 крилатих ракет знищено над Україною під час останньої атаки рф, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Повітряні сили повідомили, що уночі 21 вересня о 3.40 російські окупанти атакували Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55

Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет з 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.

Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби, — йдеться у стейтменті ПС.

Крім того, близько 6.00 ранку рашисти завдали удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби.