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СБУ и ВМС ударили по военному аэродрому «Саки» в Крыму – там было по меньшей мере 12 самолетов

СБУ и ВМС ударили по военному аэродрому «Саки» в Крыму — там было по меньшей мере 12 самолетов

21 сен 2023, 10:02
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Вночі СБУ та ВМС нанесли масштабний вогневий удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Про це пише «Суспільне» з посиланням на джерела.


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На летовищі у цей момент було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), ПЗРК «Панцир». На аеродромі також знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети «Нептун».

Нагадаємо, що московити заявляли про збиття їхньою ППО майже 20 ракет в окупованому Криму.

Російські телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше 30 загиблих військових.

За даними джерел Цензор. НЕТ у Службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцир». Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети «Нептун».

Источник: Ракурс


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