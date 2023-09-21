СБУ та ВМС вдарили по військовому аеродрому «Саки» у Криму - там було щонайменше 12 літаків

https://racurs.ua/ua/n187478-sbu-ta-vms-vdaryly-po-viyskovomu-aerodromu-saky-u-krymu-tam-bulo-schonaymenshe-12-litakiv.html

Ракурс

Вночі СБУ та ВМС нанесли масштабний вогневий удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Про це пише «Суспільне» з посиланням на джерела.

.

На летовищі у цей момент було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), ПЗРК «Панцир». На аеродромі також знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети «Нептун».

Нагадаємо, що московити заявляли про збиття їхньою ППО майже 20 ракет в окупованому Криму.

Російські телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше 30 загиблих військових.

За даними джерел Цензор. НЕТ у Службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцир». Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА «Mojaher». Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети «Нептун».