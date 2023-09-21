В польском правительстве объяснили, какое вооружение все же будут поставлять Украине

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У польському уряді пояснили, що країна таки постачатиме озброєння Україні, але тільки за домовленістю, що вже є.

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Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава більше не постачатиме зброю Києву, бо сконцентрується на озброєнні власної армії.

Польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького запитали в середу, чи його країна продовжуватиме підтримувати Київ, попри суперечку.

Ми більше не передаємо Україні зброю, тому що зараз ми озброюємо Польщу більш сучасною зброєю, — сказав Моравецький, якого цитує AFP.

Напередодні Варшава викликала українського посла, щоб передати протест через виступ українського президента Володимира Зеленського в ООН.

Нині ж у польському уряді уточнили, що постачання все-таки не припиняться, проте передаватимуть лише ту зброю, яку перераховано у вже укладених контрактах між країнами. Про це повідомив речник уряду Польщі Петро Мюллер.

Історія питання

Відносини між Варшавою та Києвом серйозно ускладнилися через суперечку про постачання зерна. Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що не виконуватимуть рішення Єврокомісії щодо припинення обмежень щодо українського зерна.

21 вересня стало відомо, що Україна і Польща домовилися знайти рішення щодо експорту зерна, яке врахує інтереси обох країн.

Міністр аграрної політики України провів телефонну розмову зі своїм польським колегою. Вони обговорили, зокрема, пропозицію України щодо врегулювання ситуації.

Раніше після рішення Єврокомісії польський прем'єр чітко заявив, що Польща продовжить дію ембарго на українське зерно.

Угорщина теж вводить заборону на імпорт 24 категорій агропродукції з України, зокрема на зерно, овочі, м’ясо та мед.

Україна і Словаччина зрештою домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном. Після тестування схеми це дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів. Також Україна погодилася зупинити скаргу, яку подала до СОТ проти Словаччини. Подробиць системи ліцензування наразі невідомо.