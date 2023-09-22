Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду

https://racurs.ua/n187516-zelenskiy-pribyl-s-neobyavlennym-vizitom-v-kanadu.html

Ракурс

Володимир та Олена Зеленські прибули з візитом до Канади.

.

Президент планує в Отаві обговорити з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо подальшу підтримку України з боку Канади, а також виступити з промовою перед місцевим парламентом.

Зеленський разом із Трюдо він вирушить до Торонто, де зустрінеться з представниками канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектора в майбутнє України.

Також лідери країн відвідають захід за участі українсько-канадської громади.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21 по 22 вересня 2023 року.