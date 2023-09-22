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Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Канади
Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Канадиhttps://racurs.ua/ua/n187516-zelenskyy-prybuv-z-neogoloshenym-vizytom-do-kanady.htmlРакурс
Володимир та Олена Зеленські прибули з візитом до Канади.
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Президент планує в Отаві обговорити з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо подальшу підтримку України з боку Канади, а також виступити з промовою перед місцевим парламентом.
Зеленський разом із Трюдо він вирушить до Торонто, де зустрінеться з представниками канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектора в майбутнє України.
Також лідери країн відвідають захід за участі українсько-канадської громади.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21 по 22 вересня 2023 року.
Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами та допомогою українського народу від російського жорстокого та невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, — йдеться у повідомленні на сайті прем'єр-міністра Канади.
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