Белый дом рассказал о результатах встречи Зеленского в Конгрессе США

https://racurs.ua/n187519-belyy-dom-rasskazal-o-rezultatah-vstrechi-zelenskogo-v-kongresse-ssha.html

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Адміністрація президента США побачила рішучу підтримку допомоги Україні з боку Конгресу, особливо на рівні керівництва.

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Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю CNN.

Зростає кількість голосів, особливо серед республіканців у Палаті представників, які сперечаються про те, чи варта Україна зусиль. Але, ці недоброзичливці не представляють їхнє керівництво. Вони навіть не представляють більшість своєї партії, — зазначив Кірбі.

Також він повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі президентів, господар Білого дому був дуже вдячний за отримання оновленої інформації від свого українського колеги, щодо ситуації на полі бою.

Кірбі спробував розвіяти занепокоєння стосовно того, що в оголошеному сьогодні військовому пакеті допомоги Україні немає армійських тактичних ракетних систем (ATACMS):

Ми продовжуємо говорити з українцями про те, що їм потрібно на полі бою, і ви самі чули, як президент Зеленський сказав, що цей пакет, який сьогодні оголосив президент Байден, — це саме те, що потрібно українським силам зараз. Ми збираємося продовжувати обговорення (щодо надання ATACMS) в майбутньому.

Нагадаємо, що президент Зеленський сказав на зустрічів Сенаті США, що «якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну».

За словами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, розмову Зеленський підсумував закликом схвалити збільшення фінансування для України.