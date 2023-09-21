Зеленський – конгресменам США: Без допомоги ми програємо війну

https://racurs.ua/ua/n187507-zelenskyy-kongresmenam-ssha-bez-dopomogy-my-prograiemo-viynu-video.html

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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

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Про це заявив після зустрічі за зачиненими дверима лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Було єдине речення, яке підсумувало (нашу розмову — ред.), і я процитую його дослівно. Зеленський сказав: «Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну», — цитує Шумера «Голос Америки».

Однак голова Палати представників США, республіканець-трампіст Кевін Маккарті заявив, що не змінив своєї позиції та не підтримуватиме схвалення пакета допомоги Україні на суму 24 млрд дол.

Я більш ніж готовий це (допомогу Україні — ред.) розглянути. Але я знаю: якщо президент Байден зосередиться лише на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тис. людей щойно перетнули кордон, — цитує Маккарті CNN, який заявляє про проблему у США з нелегальною міграцією.

Разом з тим Маккарті додав, що поставив Зеленському низку запитань, а розмова з ним була «хорошою» і «продуктивною».

Після зустрічей у Конгресі Зеленський має поспілкуватися з представниками Пентагону та вирушити на зустріч із Джо Байденом у Білому домі, де, як очікується, президент США оголосить про новий пакет американської військової допомоги.