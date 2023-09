Британская разведка - фронт нерушим, поэтому россия и Украина бьют по тылам

У щоденному зведенні британської розвідки аналізується «надзвичайно інтенсивні атаки глибоко в тилу», яким за останні чотири дні зазнала й Україна, і росія.

.

Зокрема, у зведенні йдеться про повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах та командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та Підмосков’ї. Проте «найбільше занепокоєння» російської сторони може викликати те, що сталося на аеродромі Чкаловський, йдеться у зведенні.

Раніше про це повідомляло Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України, однак інших підтверджень цієї інформації не було. ГУР стверджував, що в результаті атаки на аеродром пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/MaOrJhMOIZ



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/dCxSKzWhXC