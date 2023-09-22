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Фронт непорушний, тому рф та Україна б'ють по тилах - британська розвідка

Фронт непорушний, тому рф та Україна б’ють по тилах — британська розвідка

22 вер 2023, 12:33
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У щоденному зведенні британської розвідки аналізується «надзвичайно інтенсивні атаки глибоко в тилу», яким за останні чотири дні зазнала й Україна, і росія.


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Зокрема, у зведенні йдеться про повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах та командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та Підмосков’ї. Проте «найбільше занепокоєння» російської сторони може викликати те, що сталося на аеродромі Чкаловський, йдеться у зведенні.

Раніше про це повідомляло Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України, однак інших підтверджень цієї інформації не було. ГУР стверджував, що в результаті атаки на аеродром пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

На аеродромі розміщуються спеціальні військові літаки, зокрема літаки-розвідники, а також VIP-транспорт для російських лідерів, пише британська розвідка.

За останній тиждень росія неодноразово завдавала ударів по об'єктах на території України.

Така незвичайна інтенсивність, ймовірно, є реакцією, зокрема, на інциденти в росії та анексованому Криму. Оскільки ситуація на фронті відносно статична, кожна сторона конфлікту намагається досягти переваги, завдаючи ударів глибоко в тилу супротивника, йдеться у зведенні.

Джерело: Ракурс


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