Бой штурмовиков ВСУ с оккупантами под Андреевкой показали на видео

Бой штурмовиков ВСУ с оккупантами под Андреевкой. Фото: Генштаб

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Ракурс

Запеклі бої українських Сил оборони продовжуються на Бахмутському напрямку.

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Третя штурмова бригада Збройних сил України показала, як вибивала російських загарбників із лісосмуги під Андріївкою в Донецькій області. Відео було зняте українським безпілотником та 22 вересня оприлюднене у Telegram-каналі бригади.

На кадрах видно, як українські штурмовики атакують ворожі позиції в лісосмузі, гатять по ворогах зі стрілецької зброї та закидують їх гранатами. Бійці діють професійно та злагоджено, звільняючи окуповану територію від росіян.

Граната кожному та щільне накриття вогнем бліндажів з окупантами — робота бійців 2-ї роти 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової, — йдеться у підписі до відео.

Раніше повідомлялося, що українські реактивні установки HIMARS почали уражати російські мобільні пускові безпілотників. Одну з таких ворожих систем ворог намагався заховати у лісосмузі, але її виявили за допомогою українського БПЛА «Лелека».