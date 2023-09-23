Армия рф вывела в Черное море ракетоноситель с восемью «Калибрами»

https://racurs.ua/n187558-armiya-rf-vyvela-v-chernoe-more-raketonositel-s-vosemu-kalibrami.html

Ракурс

Окупаційна армія країни-агресора росії станом на 9.00 вивела у Чорне море на бойове чергування чотири кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

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Про це у Фейсбук 23 вересня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі нині перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі — також один корабель. Ракетоносіїв там немає.

За даними ВМС України, впродовж останньої доби в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 19 суден, з них два рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 20 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, станом на 8.00 суботи росія тримала у Чорному морі на бойовому чергуванні п’ять кораблів, ракетоносіїв не було.

росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.