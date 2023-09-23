Ракурсhttps://racurs.ua/
Армия рф вывела в Черное море ракетоноситель с восемью «Калибрами»
Армия рф вывела в Черное море ракетоноситель с восемью «Калибрами»https://racurs.ua/n187558-armiya-rf-vyvela-v-chernoe-more-raketonositel-s-vosemu-kalibrami.htmlРакурс
Окупаційна армія країни-агресора росії станом на 9.00 вивела у Чорне море на бойове чергування чотири кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
.
Про це у Фейсбук 23 вересня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
В Азовському морі нині перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі — також один корабель. Ракетоносіїв там немає.
За даними ВМС України, впродовж останньої доби в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря — 19 суден, з них два рухалося з протоки Босфор;
до Чорного моря — 20 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, станом на 8.00 суботи росія тримала у Чорному морі на бойовому чергуванні п’ять кораблів, ракетоносіїв не було.
росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...