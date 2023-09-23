Момент удара армии Азербайджана по базе рф в Нагорном Карабахе

https://racurs.ua/n187565-moment-udara-armii-azerbaydjana-po-baze-rf-v-nagornom-karabahe-video.html

Ракурс

У соцмережах з’явилося відео з Нагірного Карабаху, на якому зображено наслідки удару армії Азербайджану по так званій «миротворчій» військовій базі російських військах.

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Під удар азербайджанців потрапив склад боєприпасів на базі рф, після чого відбулася детонація. На ролику видно російських військових, котрі тікають від місця вибуху. Стверджується, що відео було зроблено кілька днів тому під час атаки Азербайджану на Карабах.

Російська влада не підтверджувала удари по складах «миротворців», офіційно повідомлялося лише про загибель військових під час обстрілу. Азербайджан заявив, що військових рф нібито переплутали з «армією Арцаха».