В Норвегии задержан экс-вагнеровец при попытке вернуться в россию

https://racurs.ua/n187566-v-norvegii-zaderjan-eks-vagnerovec-pri-popytke-vernutsya-v-rossiu.html

Ракурс

Колишнього командира відділення так званої ПВК «Вагнера» Андрія Медвєдєва, який утік до Норвегії, затримали при спробі нелегально повернутися в росію.

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Норвезька поліція схопила Медведєва, який раніше втік з РФ і просив про притулок, при спробі нелегального перетину кордону з рф вчора ввечері в селі Гренсе Якобсельв, пише The Barents Observer.

Росіянин у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів. Йому буде пред’явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил, адже перетин сухопутного кордону в цій місцевості є незаконним.

Спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після зустрічі Медведєва з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес. 27-річний воєнний злочинець рф заявив, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти. Медведєв пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують в Україну, і що повернення до рф є безпечнішою альтернативою.

Нагадаємо, Медведєв утік до Норвегії, перетнувши кордон в районі селища Нікель у Мурманській області, та запросив там політичного притулку. Сам Медведєв розповідав російському правозахиснику Володимиру Осєчкіну, що був командиром відділення 7-го штурмового загону найманців. Його підлеглим був «вагнерівець», якого показово вбили кувалдою на відео. Медведєв стверджує, що в ПВК практикуються показові страти, а командування віддає накази вбивати полонених.