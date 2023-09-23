Рашисты удвоили количество «калибров» в Черном море

Количество российских ракетоносителей в Черном море возросло, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n187570-rashisty-udvoili-kolichestvo-kalibrov-v-chernom-more.html

Ракурс

У Чорному морі на бойовому чергуванні наразі перебувають два російські надводні носії, споряджені загалом 16 крилатими ракетами «Калібр».

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

«В Чорне море на бойове чергування ворогом виведені надводні ракетоносії — один з малих ракетних кораблів проєкту «Буян-М» і фрегат «адмірал макаров, — вказано в повідомленні. — Рівень ракетної загрози значно підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог.

Раніше сьогодні у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ повідомлялося, що станом на 9.00 у Чорному морі перебував один ракетоносій із вісьмома «калібрами».