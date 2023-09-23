Временно уехать из Крыма призвала украинцев Верещук

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Ірина Верещук, віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, закликала українців тимчасово залишити територію окупованого Криму.
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Відповідне повідомлення сьогодні, 23 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Верещук.
Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах, — закликала вона.
Нагадаємо, ЗСУ в останні дні завдали низку ударів по Криму. Зокрема, ракети влучили у штаб Чорноморського флоту рф.
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