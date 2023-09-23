Тимчасово виїхати з Криму закликала українців Верещук

Ірина Верещук, віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, закликала українців тимчасово залишити територію окупованого Криму.

.

Відповідне повідомлення сьогодні, 23 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Верещук.

Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах, — закликала вона.