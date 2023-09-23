У Севастополі знову тривога, окупанти кажуть людям шукати укриття

https://racurs.ua/ua/n187557-u-sevastopoli-znovu-tryvoga-okupanty-kajut-ludyam-shukaty-ukryttya.html

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Окупаційна влада тимчасово окупованого Криму в черговий раз сьогодні оголосила повітряну тривогу через нібито ракетну небезпеку. Місцевих мешканців закликають ховатися в захищених приміщеннях. Росіяни чекають на дрони і ракети.

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Перед цим окупаційна влада оголосила про відбій ракетної небезпеки, а за п’ять хвилин у Севастополі знову завила сирена.

Водночас, мешканці Криму публікують відео про те, що вони не можуть потрапити до укриття. Бомбосховища під час повітряної тривоги зачинені.

Нагадаємо, тимчасово окупований Севастополь нині починає жити в режимі, в якому материкова Україна живе останні півтора роки.