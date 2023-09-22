Удар по штабу Чорноморського флоту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187547-moment-udaru-rakety-po-shtabu-chornomorskogo-flotu-rf-potrapyv-na-foto-y-video.html

Ракурс

Ракетна атака на штаб Чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі потрапила на відео.

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На кадрах, які ввечері 22 вересня розповсюдили у соцмережах видно, що по ворожій будівлі прилітає ракета в той момент, коли російський штаб вже горить. Таким чином можна стверджувати, що українські ракети потрапили точно в ціль.

А видання «Крим.Реалії» проказало на фото, як виглядає охоплений димом штаб ЧФ рф в окупованому Севастополі за кілька секунд до нового удару. На світлині можна побачити ракету, яка за мить вразила ворожий штаб.

Тим часом кримські пабліки пишуть, що командувач Чорноморського флоту росії адмірал Віктор Соколов був ліквідований внаслідок удару по штабу. Однак не варто поспішати з висновками, бо ця інформація потребує верифікації.

Нагадаємо, упродовж сьогоднішнього дня, 22 вересня, в окупованому Криму гриміли вибухи. У Севастополі ЗСУ уразили штаб Чорноморського флоту росії, а в Бахчисарайському районі було влучання по ремонтній базі російських військових вантажівок.

Гриміли також вибухи в Сімферопольському районі, в районах Первомайського та Красногвардійського. Надвечір вибух прогримів поблизу ТЕЦ у Севастополі.

Джерело: «Крим.Реалії»