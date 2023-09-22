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Ракурс
Удар по штабу Чорноморського флоту. Фото:

Момент удару ракети по штабу Чорноморського флоту рф потрапив на фото й відео

22 вер 2023, 21:19
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Ракетна атака на штаб Чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі потрапила на відео.


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На кадрах, які ввечері 22 вересня розповсюдили у соцмережах видно, що по ворожій будівлі прилітає ракета в той момент, коли російський штаб вже горить. Таким чином можна стверджувати, що українські ракети потрапили точно в ціль.

А видання «Крим.Реалії» проказало на фото, як виглядає охоплений димом штаб ЧФ рф в окупованому Севастополі за кілька секунд до нового удару. На світлині можна побачити ракету, яка за мить вразила ворожий штаб.

Удар по штабу Чорноморського флоту рф. Фото: «Крим.Реалії»

Тим часом кримські пабліки пишуть, що командувач Чорноморського флоту росії адмірал Віктор Соколов був ліквідований внаслідок удару по штабу. Однак не варто поспішати з висновками, бо ця інформація потребує верифікації.

Нагадаємо, упродовж сьогоднішнього дня, 22 вересня, в окупованому Криму гриміли вибухи. У Севастополі ЗСУ уразили штаб Чорноморського флоту росії, а в Бахчисарайському районі було влучання по ремонтній базі російських військових вантажівок.

Гриміли також вибухи в Сімферопольському районі, в районах Первомайського та Красногвардійського. Надвечір вибух прогримів поблизу ТЕЦ у Севастополі.

Джерело: «Крим.Реалії»

Джерело: Ракурс


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