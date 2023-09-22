Зруйнований штаб Чорноморського флоту. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n187538-urajennya-shtabu-chornomorskogo-flotu-v-sevastopoli-pidtverdyly-v-zsu.html

Ракурс

Ракетний удар по штабу командування Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі було завдано українською армією.

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У Силах оборони вже офіційно підтвердили ураження ворожого штабу в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні, яке поширив Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

22 вересня близько 12.00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі, — йдеться у повідомленні.

Тим часом сама будівля ураженого штабу продовжує горіти.

Також у мережі з’явилося відео атаки на штаб російського Чорноморського флоту. Кадри зняв іноземний блогер Джонні Міллер, який постійно просуває російські наративи.

Нагадаємо, 22 вересня в окупованому Криму пролунало багато вибухів. Доволі гучно було в Севастополі, там було уражено штаб Чорноморського флоту росії. Загарбники заявляли про «успішну» роботу ППО та занадто малі втрати — нібито одного загиблого та шістьох поранених.

Також місцеві пабліки повідомляли, що вибухи та пожежі фіксувалися і в інших районах окупованого півострова у Сімферопольському районі, в районах Первомайського та Красногвардійського. А в Бахчисарайському районі було влучання по військовій частині та ремонтній базі російських військових вантажівок. Крім того, щось горіло на аеродромі у Новофедорівці біля злітної смуги.