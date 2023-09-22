Удар по штабу Чорноморського флоту рф - з'явилися перші фото та відео руйнувань

https://racurs.ua/ua/n187532-udar-po-shtabu-chornomorskogo-flotu-rf-z-yavylysya-pershi-foto-ta-video-ruynuvan.html

Ракурс

РосЗМІ повідомляють про шістьох постраждалих після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі.

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У мережі опублікували перші фото та відео зруйнованого штабу. Нагадаємо, що опівдні 22 вересня потужні вибухи прогриміли в Севастополі. Так званий губернатор Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.

Поки рятувальники гасять пожежу у штабі ЧФ росії, «губернатор» Развожаєв попереджає про «загрозу нової атаки».

Російське державне пропагандистське агентство ТАСС повідомляє, що «уламки розкидані на сотні метрів», а до штабу їде велика кількість «швидких». Рух у центрі тимчасово окупованого Севастополя перекрито.

Також кримські пабліки повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Бахчисараї. Попередньо — там ураження військової частини. Окупаційна адміністрація та проросійські пабліки стверджують, що за містом «горить трава». Чекаємо на більш докладну інформацію від українського Генштабу. https://t.me/UkraineNow/39825